Жительница Ижевска вложила 1, 5 миллиона рублей в инвестиции несуществующей компании

фото: архив «КП»

В конце прошлого года, 47-летняя жительница Ижевска попалась на крючок мошенников, сообщает УМВД России по г. Ижевску. Она увидела рекламу на ТВ и в интернете о выгодных вложениях в крупную российскую компанию. Женщина завела аккаунт на рекламируемом сайте.

В начале февраля ей позвонил мужчина и предложил помощь в инвестиционной деятельности, представившись сотрудником данной компании.

Ижевчанка следовала его советам и в течении недели переводила крупные суммы на указанные телефонные номера. Для этого она даже оформила кредит в трех банках. Всего, она отдала мошенникам более 1 400 000 рублей.

Когда у нее закончились деньги, лже-консультант предложил ей продать имущество. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничеством, совершенное в особо крупном размере), проводится расследование.

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, значит, организация ведет деятельность нелегально, а потребители этих услуг могут быть обмануты», – предупреждает жителей республики УМВД России по г. Ижевску.

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