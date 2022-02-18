В Ижевске сотрудники прокуратуры обнаружили пару, заключившую фиктивный брак с целью получения разрешения на временное проживание в стране

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В Ижевске сотрудниками прокуратуры была проведена проверка мигрантов. В результате проверки специалисты обнаружили пару, которая заключила фиктивный брак. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Брак был заключен между гражданкой России и гражданином Таджикистана. Выяснилось, что мужчина и женщина связали себя узами брака не для создания семьи, а для получения иностранцем разрешение на временное проживание на территории РФ. Супруги жили отдельно и не вели совместный быт.

Прокуратура направила иск в суд для признания этого брака недействительным со дня его заключения. Требования органов были удовлетворены.

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