Сутенеров из Удмуртии наказали не по всей строгости закона

фото: pexels.com

В Сарапуле состоялся суд над участниками преступной группы, которые являлись организаторами притона в сауне, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В одной из саун города, осужденные организовали бордель, где продавали любовь девушек за деньги на протяжении долгого времени.

Учитывая некие смягчающие обстоятельства, суд приговорил преступников к штрафу и условному сроку за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жительница Ижевска вложила 1, 5 миллиона рублей в инвестиции несуществующей компании

В Удмуртии катание с горки для 7-летнего мальчика закончилось ДТП