Сутенеров из Удмуртии наказали не по всей строгости закона

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В Сарапуле состоялся суд над участниками преступной группы, которые являлись организаторами притона в сауне, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В одной из саун города, осужденные организовали бордель, где продавали любовь девушек за деньги на протяжении долгого времени.
Учитывая некие смягчающие обстоятельства, суд приговорил преступников к штрафу и условному сроку за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
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