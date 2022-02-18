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Общество18 февраля 2022 10:19

Сутенеров из Удмуртии наказали не по всей строгости закона

Их приговорили к условным срокам
Прозорова Дарья
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фото: pexels.com

фото: pexels.com

В Сарапуле состоялся суд над участниками преступной группы, которые являлись организаторами притона в сауне, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В одной из саун города, осужденные организовали бордель, где продавали любовь девушек за деньги на протяжении долгого времени.

Учитывая некие смягчающие обстоятельства, суд приговорил преступников к штрафу и условному сроку за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

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