В Удмуртии катание с горки для 7-летнего мальчика закончилось ДТП

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16 февраля 2022 года, около 16 часов 40 минут, в поселке Ува произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
50-летний водитель автомобиля «Рено Аркана» совершил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенок катался на тюбинге с несанкционированной горки. Во время очередного проката мальчик выкатился на проезжую часть, где на него наехал автомобиль. В результате ДТП ребенок получил травмы.
Нелегальную горку устранят в кратчайшие сроки.
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