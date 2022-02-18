В Удмуртии катание с горки для 7-летнего мальчика закончилось ДТП

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16 февраля 2022 года, около 16 часов 40 минут, в поселке Ува произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

50-летний водитель автомобиля «Рено Аркана» совершил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенок катался на тюбинге с несанкционированной горки. Во время очередного проката мальчик выкатился на проезжую часть, где на него наехал автомобиль. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Нелегальную горку устранят в кратчайшие сроки.

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