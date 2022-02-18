Почти 700 подростков из Удмуртии получили прививку от коронавируса

фото: архив «КП»

По состоянию на 18 февраля в Удмуртии против коронавируса вакцинированы 693 подростков. Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

Напомним, первая партия вакцины для детей 12-17 лет, поступила в республику в конце января в количестве 960 доз. Пока это количество не израсходовано.

Как отмечают врачи, темпы вакцинации подростков в Удмуртии пока остаются недостаточными – есть регионы, которые обгоняют по этому показателю нашу республику. При этом, по словам Марины Петренко, те дети, которые уже получили прививку, перенесли ее хорошо, без осложнений и серьезных побочных эффектов.

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