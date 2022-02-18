Пианистка из Удмуртии взяла первое место в международной олимпиаде

фото: Минкульт Удмуртии

Учащаяся восьмого класса фортепианного отделения детской школы искусств №2 Сарапула Александра Набокова выиграла в международной олимпиаде по сольфеджио «Доминанта». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

Девушка достойно показала свои знания по теории музыки и сольфеджио, благодаря чему получила диплом лауреата первой степени.

Ее преподаватель Елена Беляева также не осталась без внимания. Елене вручили благодарственное письмо за помощь в подготовке лауреата олимпиады

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