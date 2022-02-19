-3 градуса и сильный ветер ожидаются в Ижевске 19 февраля

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, днем временами пройдет снег. На дорогах снежные заносы и накат.

Днем температура воздуха составит -1…-3°С.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 749 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Желаем вам отличной субботы!

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