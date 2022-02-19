Общественную палату Удмуртии возглавила Светлана Малышева

Светлана Малышева. Фото: Общественная палата Удмуртии

Председателем Общественной палаты Удмуртии на ближайшие 3 года стала Светлана Малышева, директор зоопарка. Решение было принято 18 февраля на первом пленарном заседании палаты 6 состава.

«В Общественной палате я работаю не первый год, это мой третий состав, ранее являлась председателем профильных комиссий. Мы с коллегами начали много проектов, планирую в этом составе их продолжать, потому что они направлены на поддержку наших детей, пожилых людей, жителей Удмуртии. На стратегической сессии я увидела, что этот состав очень позитивный, молодой и готовый к ответственности», - подчеркнула Светлана Малышева.

Заместителями Малышевой стали Степан Чирков, руководитель студенческих отрядов республики и Александр Евсеев, член Общественной палаты РФ от нашего региона, председатель объединения советов домов Удмуртии.

Комиссию по развитию образования, науки и культуры возглавил Раиль Галиахметов, директор Института «Цифровой экономики» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

Комиссию по безопасности, взаимодействию с общественными советами, ОНК и развитию третьего сектора – Владимир Черников, председатель центрального совета региональной общественной организации «Общество спасения на водах в Удмуртии».

Комиссией по делам молодежи и патриотическому воспитанию руководит Ольга Лихачева, руководитель клуба волонтеров-журналистов «ЖИВИ».

Комиссию по физической культуре и спорту возглавляет Максим Гаврилов, директор «Комплексной спортивной школы».

Комиссию по экологии, ЖКХ и развитию территорий – Пермяков Сергей, директор Удмуртской ассоциации переработчиков отходов.

Комиссию по социальной политике и здравоохранению – Людмила Чеснокова, директор реабилитационного центра «Адели».

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