Борис Гребенщиков поделился мнением о рэпере Оксимироне во время пресс-конференции в Ижевске

Борис Гребенщиков ответил на вопросы журналистов в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевск приехал Борис Гребенщиков. 18 февраля в 19:00 он проведет концерт в рамках юбилейного тура «Аквариум 50». Накануне основатель легендарной рок-группы ответил на вопросы журналистов. Собрали девять самых интересных из них.

О юбилее группы «Аквариум»

За то, что «Аквариуму» 50 лет, я прошу за это прощения у всех. Это безнравственная группа, нужно просто в газовую камеру сразу. Ну не может такого быть, это непристойно.

О музыке

Вселенной нужно что-то нам, людям сказать, чтобы мы могли справиться с тем, что происходит. Вселенная дает, говорит: «Ну кто? Кто из вас напишет?». И там Кит Ричардс (британский музыкант — прим. ред.) говорит: «Ну ладно, я» — «Ну давай, пиши».

О книгах

С одной стороны, хочется показаться интеллигентным человеком и сказать: «Ну да, конечно, я вот это и вот это…». Вчера я даже с этой целью зашел в книжный магазин. Потому что я хотел купить 15 килограммов книг, чтобы ребятам было, что возить с собой. Но мне стало их жалко. Но я купил всего-навсего восемь или девять. Но на самом деле смотреть на облака мне значительно интереснее, чем читать.

Об автографах

Если бы вы знали, сколько их приходится подписывать на чем угодно. На бумажках, на книгах, на компактах, на виниле, на афишах, на коже, на гитарах, на майках. Дальше продолжать не буду.

О творческом процессе

Для работы мне нужно любое место, где мне не нужно будет каждые пять минут вскакивать и куда-то бежать. Таких мест на Земле мало, но я нахожусь в поиске постоянном.

О рэпере Оксимироне

У меня немножко другие вкусы. Я абсолютно уважаю то, что он делает. Он очень интеллигентный человек. Это не всегда можно сказать по тому, что он делает, поэтому вдвойне им восхищаюсь. Но нужно покрывать себя [татуировками — прим. ред.], и постоянно ругаться матом. Ему самому немножко неудобно, но это производственная необходимость.

Об аудитории Ижевска

Вы знаете, я на такой вопрос никак не могу ответить по одной очень простой причине: когда приходят люди, я не могу их ни оценивать, ни сравнивать. Вот они сегодня пришли вот такие, и сказать, что эти лучше, а эти хуже, я не могу.

О картинах

Картины и песни требуют огромного количества времени и делаются не с одного раза, и не с десяти, и не с двадцати, а значительно больше. Но это совершенно разные процессы и их даже сравнить невозможно. С картиной — дайте мне холст, дайте мне трое суток, и я могу начать. Любая картина у меня занимает по крайней мере подходов 15 или 20. Это минимум месяц.

О прошлом и будущем

Клянусь, ни разу в жизни я не думал о том, что будет дальше. Просто никогда. Мы это (музыку - прим. ред.) делали, потому что нам нравилось это делать. А оглядываться назад… Когда уже совсем импотентом стану, тогда буду оглядываться назад.

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