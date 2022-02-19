Более 1,5 млн рублей присвоила главбух детской организации Ижевска

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В Ижевске за присвоение денег в особо крупном размере судят 36-летнюю женщину, главного бухгалтера Удмуртского республиканского детского некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье «Юность».

Следствием установлено, что женщина в течение 2 лет переводила деньги со счета общественного объединения на свой банковский счет. Для этого она использовала флэш-карту с сертификатом ключа электронной подписи руководителя организации.

Общая сумма ущерба составила свыше 1,5 млн рублей. Деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено для рассмотрения по существу в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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