Любовник-аферист обманул 7 доверчивых жительниц Удмуртии

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В Ижевске задержали 40-летнего ранее судимого жителя с. Якшур-Бодья, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полиции установили, что мужчина знакомился с девушками в социальных сетях. Он втирался к ним в доверие, а потом «кидал» их на деньги.

Например, одну из жительниц Ижевска он убедил оформить на него доверенность на распоряжение ее земельным участком – мол, чтобы купить квартиру, чтобы жить в ней вместе. Совершив сделку, мужчина присвоил себе более 1,5 млн рублей, после чего скрылся.

В другом случае лже-любовник под предлогом развития бизнеса убедил девушку взять кредиты в банках. Деньги забрал себе и перестал выходить на связь.

Уже установлено 7 фактов противоправной деятельности подозреваемого. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к подобным фактам мошенничества.

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