Взрыв в Донецке, эвакуация людей, военные сборы: что происходит на Украине

Эвакуация людей. Фото: AP

18 февраля стало известно, что в Донецке на парковке рядом с администрацией произошел взрыв. Об этом сообщает RТ.

В это время из Донбаса был организован выезд населения в Россию. И уже свыше 6,6 тысяч человек эвакуированы с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и более 13,5 тысяч человек покинули территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

События прокомментировал в беседе с RT Дмитрий Белик, член комитета Госдумы по международным делам.

По его словам, ситуация в ДНР и ЛНР «накалена и опасна».

«Россия, как известно, своих не бросает. Люди не должны страдать в угоду тем, кто удовлетворяет свои геополитические интересы. Тем не менее они вынуждены покидать свои дома, потому что боятся за своих детей, за свои семьи», - сообщил депутат.

Россия поможет беженцам с временным жильем, питанием, медикаментами и финансами.

«Поручение Владимира Путина о выплате людям, которые прибывают из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, по 10 тысяч рублей будет выполнено в кратчайшие сроки», - подчеркнул Дмитрий Белик.

Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, находящихся в запасе, на военные сборы в 2022 году, а также дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

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