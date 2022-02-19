Просроченную колбасу и грибы с плесенью продавали в одном из магазинов Ижевска

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В 2021 году поступило 46 жалоб от потребителей на продажу продуктов с истекшим сроком годности, без маркировки в магазинах одной известной торговой сети. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Удмуртии.

Во время проведения проверок в магазинах по адресам в Ижевске: ул. 10 лет Октября, 43А и 53, ул. Удмуртская, 304, пер. Широкий, 53, ул. Славянское шоссе, 24, ул. Холмогорова, 11; в Завьяловском районе, д. Пирогово: ул. Высотная, 1Б нашли продукцию с истекшим сроком годности: сдобное печенье, тесто, детское питание, хлебобулочные изделия, шашлык, колбаса, сыр, ягоды, грибы с плесенью. Это является нарушением требований технического регламента, поэтому 34 кг продуктов сняли с реализации.

Кроме этого, у юридического лица не было деклараций о соответствии. Были выданы предписания о прекращении производства и реализации кулинарной продукции собственного производства в предприятиях торговли по адресам в Ижевске: ул. 10 лет Октября, 53, ул. Славянское шоссе, 24, ул. Удмуртская, 304, ул. Холмогорова, 11.

Изготавливаемая продукция – мясные, рыбные, из мяса птицы полуфабрикаты, салаты и закуски, хлебобулочные изделия, манты со свининой, замороженные пельмени, новогодние подарки – не соответствовала обязательным требованиям технических регламентов.

По фактам выявленных нарушений было составлено 36 протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей. В настоящее время 10 протоколов находятся на рассмотрении в судах.

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