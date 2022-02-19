Гороскоп на 20 февраля 2022 года: Близнецам стоит быть скромнее, а Стрельцам устроить романтический вечер

Гороскоп для ижевчан. Фото: pixabay.com

Овен

Не стройте планов, тогда все получится. Неожиданные встречи всколыхнут ваши мысли о прошлом. Не переедайте, иначе то, к чему вы стремились, сойдет на нет. Будьте внимательны к близким и детям. Не спускайте с последних глаз.

Телец

Отличный день для решения личных вопросов – звезды и ваша интуиция подскажут верный путь. Не перерабатывайте: больница не лучшее место для вас. Возможны ошибки по невнимательности.

Близнецы

Будьте скромнее, и люди к вам потянутся. Опасайтесь острых и тяжелых предметов: порезы будут долго заживать. Обратите внимание на ваше окружение, возможно рядом с вами есть тот, кто желает вам зла.

Рак

Не стоит ввязываться в финансовые авантюры, держите кошелек при себе, не доверяйте случайным знакомым. Откажитесь от поездок, займитесь своим домом – разберите гардероб, выбросите лишнее и старое.

Лев

Вторая половина дня будет насыщенной на события – встречи с друзьями и любимыми, активный отдых и море впечатлений. Обратите внимание на здоровье своего живота, не переедайте.

Дева

Не стоит сегодня общаться с вышестоящими коллегами. Отключите телефон и настройтесь на отдых. Не стоит высказывать своих подозрений – они не обоснованы.

Весы

Не стоит принимать опрометчивых решений, полагайтесь только на себя. Не торопитесь с принятием решений в финансовых вопросах – вы можете лишиться всего. Обратите внимание на состояние ваших близких: позвоните родителям, задушевно поговорите с детьми.

Скорпион

Хороший день для решения мелких бытовых проблем. Не стоит начинать ремонт, переезжать и разбирать гардероб. Ничего путного из этого не выйдет. Вдох-выдох, будьте спокойны.

Стрелец

Звезды советуют устроить 20 февраля романтический вечер. Будьте спокойны, и вам улыбнется удача. Не стоит пренебрегать физическими нагрузками. Внимательно отнеситесь к планированию

Козерог

Проявите спонтанность в любовных делах – вам точно повезет. Возможно, произойдет встреча с близкими вашей половинки. Осторожнее будьте со своим здоровьем – не стоит начинать новый курс приема даже витаминов. Но делать паузы в лечении тоже не надо.

Водолей

Не стоит затевать уборку, а также чистить свои перышки. Лучше заняться чем-нибудь веселым. Но встречи в этот день не принесут вам того, что вы так неистово желаете.

Рыбы

Не лучшее время для выяснения отношений и серьезных разговоров, будьте терпимее к своим близким. Обратите внимание на состояние своего здоровья, вероятны проблемы с головой.

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