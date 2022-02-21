Сильный ветер и -2 градуса ожидаются в Ижевске 21 февраля

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 21 февраля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода. Днем временами пройдет снег. На дорогах снежный накат.
Днем температура воздуха составит -0…-2°С.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 743 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий – 1.
Желаем вам отличного вторника!
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