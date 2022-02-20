11-летняя девочка и 5 взрослых пострадали в ДТП на перекрестке Ленина и 40 лет Победы в Ижевске

Фото: УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 20 февраля 2022 года примерно в 16:50 произошло ДТП легкового автомобиля Мазда и санитарного транспорта Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщает УГИБДД по Удмуртии.

Фото: Анастасия Захарова

В результате столкновения пострадало 6 человек: 34-летний водитель Мазды и три ее пассажира - 11 летняя девочка женщины в возрасте 33 и 56 лет, а также водитель медицинского автомобиля и его пассажирка - 56-летняя женщина.

Фото: УГИБДД по Удмуртии

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время работы на месте аварии продолжаются. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Раннее нам поступило сообщение от очевидца и фотографии с места аварии.

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