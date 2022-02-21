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Общество21 февраля 2022 2:38

На ул. Красной в Ижевске запретят остановку транспорта

Сделано это по заявлению застройщика
Инга Коган
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Архив редакции

Архив редакции

В Ижевске на ул. Красной запретят остановку транспорта на одном из участков. В постановлении на сайте администрации города подчеркивается, что будут установлены несколько новых дорожных знаков.

Так, в документе говорится о запрещающих дорожных знаках «Остановка запрещена», информационных знаках «Работает эвакуатор» и знаках действие 100 метров в сторону улицы Карла Либкнехта напротив дома №95 ул. Красная.

Изменения коснутся этого участка. Скриншот с ЯндексКарт

Изменения коснутся этого участка. Скриншот с ЯндексКарт

Через 20 дней с размещения постановления знаки установят.

Отметим, это сделано по заявлению компании-застройщика. Установка и текущее содержание знаков будет возложено на нее.

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