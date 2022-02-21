Помехи в телеэфире Ижевска и Удмуртии вызовет активность на Солнце

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Из-за весенней солнечной интерференции в телеэфире Удмуртии могут возникать помехи. Как сообщает администрация города, интерференция – это космическое явление, которое и влияет на телесигналы спутников связи.

В республике кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться с 21 февраля и до 12 марта с 12:37 до 13:15.

Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 17 минут. Конечно, цифровые технологии сводят к минимуму воздействие интерференции: в острые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

«При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки», - подчеркивается в сообщении администрации.

Если картинка не восстанавливается, лучше перезагрузить телевизор или приставку – на минуту выключить телевизор и приставку, а потом включить заново.

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