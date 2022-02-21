Полицейского начальника в Ижевске обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий

Обвиняемый отрицал свою вину и заявлял, что его «оговаривают». Фото: архив КП в Ижевске

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления МВД России. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, мужчина обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 и часть 4 статьи 159 УК РФ).

«40-летний заместитель начальника отдела Управления МВД России по г. Ижевску обвиняется в превышении должностных полномочий в ходе осуществления им оперативного сопровождения расследования уголовного дела, по которому было изъято дорогостоящее компьютерное оборудование, а также хищении путем обмана имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый отрицал свою вину, заявлял, что его «оговаривают», и просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд же, учитывая данные о личности мужчины и обстоятельства и тяжесть преступлений, постановил заключить его под стражу на 2 месяца — по 16 апреля 2022 года включительно.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Удмуртии, данный факт был выявлен оперативниками собственной безопасности ведомства совместно с коллегами из регионального УФСБ РФ и бойцами Росгвардии. Министром внутренних дел по УР назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Со дна Москвы-реки достали тело экс-замглавы МВД Удмуртии

Помехи в телеэфире Ижевска и Удмуртии вызовет активность на Солнце

Сильный ветер и -2 градуса ожидаются в Ижевске 21 февраля