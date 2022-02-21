RT запустил «Карту помощи» для беженцев из Донбасса

Фото: dom.rt.com

На фоне обострения ситуации на востоке Украины RT запускает «Карту помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской областей. Цель проекта — помочь эвакуированным людям найти тех, кто готов пригласить их временно разместиться у себя дома.

«Для участия в проекте «Карты помощи» необходимо авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные для связи», — пишет RT.

Все подробности — на сайте dom.rt.com.

Ранее врио МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что на текущий момент беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР готовы принять почти 30 регионов России..

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