В Удмуртии за сутки госпитализировали 105 человек с коронавирусом

В числе заболевших за сутки 462 ребенка до 14 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Удмуртии попали в больницы 105 пациентов с COVID-19, выявлено 2 910 случаев инфекции. Об этом утром 21 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Проведено 7 473 теста на коронавирус, выявлено 2 910 новых случаев. В числе заболевших 462 ребенка до 14 лет, 561 гражданин старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Накануне, 20 февраля, госпитализация потребовалась 121 жителю республики.

За сутки от ковида скончались 15 жителей региона (накануне — 13). Мужчинам было 64, 69, 72, 82, 85, 90 лет. Женщинам было 66, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 83, 83 года.

Выздоровели 1 320 человек.

Всего с начала пандемии в Удмуртии заразился коронавирусом 138 301 человек. Выздоровели 97 589 пациентов. 3 678 человек скончались.

На текущий момент 33 296 человек лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 1 156 пациентов ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 287 человек — в тяжелом состоянии, из них 68 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 690 836 жителей Удмуртии. Из них 542 747 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 423 человека. 116 955 человек ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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