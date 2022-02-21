23 февраля автобусы Ижевска будут ходить по расписанию воскресенья

Фото: архив КП в Ижевске
23 февраля, в День защитника Отечества, в Ижевске изменится расписание работы общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», городские автобусы будут ходить по расписанию воскресенья.
Завтра, 22 февраля, автобусы останутся на расписании будних дней.
Пассажирам стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.
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