23 февраля автобусы Ижевска будут ходить по расписанию воскресенья

Фото: архив КП в Ижевске

23 февраля, в День защитника Отечества, в Ижевске изменится расписание работы общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», городские автобусы будут ходить по расписанию воскресенья.

Завтра, 22 февраля, автобусы останутся на расписании будних дней.

Пассажирам стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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