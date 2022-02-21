В школах Сарапула отменили занятия из-за сообщений о минировании

Глава Сарапула Виктор Шестаков. Фото: vk.com/ps.sarapul
Сегодня, 21 февраля, в Сарапуле в связи с поступившими сообщениями о минировании были отменены занятия во всех учебных заведениях. Как сообщил градоначальник Виктор Шестаков, письма о готовящихся взрывах поступили на электронные адреса сразу нескольких городских школ.
«Была организована эвакуация, работают специальные службы. Мы приняли решение отменить учебные занятия на территории всего города. Я уверен, что как только все сигналы будут отработаны, мы вернемся к обычному режиму работу. Никаких сомнений, что это будет уже завтра», — заявил Шестаков в видеообращении на странице муниципалитета во «ВКонтакте».
Жителей города просят сохранять спокойствие.
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