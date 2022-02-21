В военном комиссариате Удмуртии рассказали, связан ли призыв граждан на сборы с ситуацией на Донбассе

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, находящихся в запасе, на военные сборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ижевска переживают из-за сборов для граждан, пребывающих в запасе. Ранее об указе Владимира Путина о сборах сообщил RT (18+).

«Читаю много тревожных новостей про Украину, например, про эвакуацию жителей Донбасса. На фоне этих известий указ о призыве граждан в запасе выглядит как начало войны», — волнуется читатель «Комсомолки» Михаил.

В военном комиссариате Удмуртии корреспондента «Комсомолки» заверили, что такие сборы проводятся каждый год. Сейчас призыв не отличается от предыдущих, ни о какой войне речи не идет.

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