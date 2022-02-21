45-летнюю женщину задушили на улице Сабурова в Ижевске

Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы. Фото: Сергей Грачев

Двоих жителей Удмуртии (37 и 48 лет) задержали по обвинению в убийстве женщины, сопряженном с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 февраля обвиняемые приехали к знакомой 45-летней женщине, проживающей в одном из домов на улице Сабурова в Ижевске. Один из злоумышленников задушил потерпевшую, а затем они вместе с подельником похитили из квартиры компьютер, телевизор и мобильный телефон.

Отмечается, что один из обвиняемых ранее уже был судим за убийство.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», –говорится в сообщении.

Мужчин поместили под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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