Первый автомобиль обновленной LADA Vesta сошел с конвейера

Снаружи автомобиль стал более стильным и «спортивным». Фото: Павел Александров

Сегодня, 22 февраля, на Ижевском автозаводе с конвейера сошел первый автомобиль LADA Vesta серии NG (англ. New Generation – новое поколение). Журналист «Комсомолки» побывал на презентации модели.

Фото: Павел Александров

Снаружи автомобиль (в данном случае Vesta SV Cross) стал более стильным и «спортивным». Салон журналистам не показали – обещали удивить всех через месяц. Разработчики сообщают о множестве новинок как в экстерьере, так и в интерьере «Весты».

Фото: Павел Александров

Инвестиции в разработку обновленной модели составили около 7 миллионов рублей.

Павел Александров

Напомним, первая LADA Vesta сошла с конвейера Ижевского автозавода в сентябре 2015 года.

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