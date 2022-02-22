Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Республика полностью готова к приему беженцев из ЛНР и ДНР»

В республике созданы условия для размещения 250 человек. Фото: Сергей Грачев

По состоянию на утро 22 февраля Удмуртия полностью готова к приему беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил в ходе сегодняшнего брифинга глава региона Александр Бречалов, пока в республике созданы условия для размещения 250 человек.

«Еще в субботу председатель правительства Ярослав Семенов вместе с коллегами всесторонне проработали вопрос возможности принятия жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые изъявят желание сюда приехать. На данный момент мы полностью готовы, создан штаб. Пока ждем информацию от центрального штаба и от руководства страны», – заявил он.

Пункты временного размещения развернуты в двух санаториях на территории Ижевска. По словам Бречалова, в регионе введен режим повышенной готовности. К приезду эвакуированных готовы все социальные службы, в первую очередь система здравоохранения.

Отмечается, что на текущий момент беженцев из Донбасса на территории Удмуртии нет.

«Если есть необходимость у приезжающих в детских садах или школах, мы их этим всем, безусловно, обеспечим», — добавил глава республики.

Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения к нации заявил о решении признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также подписать с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ранее Ижевская епархия открыла пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии за сутки госпитализировали 112 человек с коронавирусом

Последние новости Ижевска и России на утро 22 февраля 2022 года: Путин признал независимость украинских территорий и тело сотрудника железнодорожной станции, найденное под вагоном