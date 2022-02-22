Вскрыть тротуары Ижевска из-под снега планируют в течение двух недель

Завершить расчистку тротуаров планируется в течение двух недель. Фото: izh.ru

В рамках противопаводковых мероприятий в Ижевске началась расчистка тротуаров от снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В основном в их число попадают узкие пешеходные дорожки, на которых в зимний период техника не могла проехать оперативно после выпадения снежных осадков. Это примерно половина от всех тротуаров города», – говорится в сообщении.

Там, где за зиму образовался толстый наст, вскрытие проводят механическим путем. Если же слой снега тонкий, применяются реагенты.

Отмечается, что на сегодняшний день работы по расчистке тротуаров выполнены на 20%. Завершить вскрытие пешеходных дорожек из под снега планируется в течение двух недель.

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