В Удмуртии спасли заболевшего коронавирусом 2-месячного ребенка с 40% поражением легких

В настоящее время состояние маленького пациента стабилизировалось, отмечается положительная динамика. Фото: МЗ УР

Врачи Республиканской детской клинической больницы спасли жизнь двухмесячному ребенку с двусторонним поражением легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Ребенок попал в Глазовскую районную больницу на 25-е сутки после рождения, мазок на коронавирус оказался положительным. Поскольку его состояние оценивалось как тяжелое, за ним выехала бригада реанимационно-консультативного центра РДКБ и перевезла в Ижевск. Поражение легких у маленького пациента составило более 40% с обеих сторон. Две недели малыш провел в реанимации, из них 10 дней - на аппарате ИВЛ», – рассказал главный врач РДКБ Павел Пупков.

В настоящее время состояние маленького пациента стабилизировалось, отмечается положительная динамика. Сейчас ребенок вместе с мамой находится в отделении неонатологии, где ему предстоит пройти курс дальнейшего лечения и реабилитации.

Отмечается, что спасенный мальчик – уже четвертый ребенок в семье.

«Большое спасибо за то, что боролись за него, я знала, что он под присмотром настоящих профессионалов и доверяла им», – поблагодарила врачей мама малыша.

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