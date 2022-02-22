Гороскоп на 23 февраля: Дев ожидает тихий и спокойный денек, а Рыбам стоит обратить серьезное внимание на свое здоровье

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Не лучший день для дальних поездок. Вечер будет полон приятных сюрпризов – вполне вероятно, что романтического характера.

ТЕЛЕЦ

От острой пищи и алкоголя лучше отказаться. День идеально подходит для шопинга.

БЛИЗНЕЦЫ

Не откладывайте ничего «на потом». Это «потом» может никогда не наступить.

РАК

Избегайте любых конфликтов и споров. Если вы будете следовать этому правилу, то день сложится просто отлично.

ЛЕВ

День идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. Звезды намекают на значительные перемены на личном фронте.

ДЕВА

Тихий и спокойный денек. Лучше провести его в семейном кругу.

ВЕСЫ

Не самый плодотворный день. Звезды советуют быть осторожнее с деньгами и отказаться от любых авантюр.

СКОРПИОН

Все важные дела стоит успеть сделать в первой половине дня – после обеда ваша активность резко упадет.

СТРЕЛЕЦ

Приветствуются любые эксперименты и смелые начинания. Крайне не рекомендуется сидеть дома.

КОЗЕРОГ

Тщательно отмеряйте каждый свой шаг. Сегодня лучше не рисковать.

ВОДОЛЕЙ

Утром вас посетит романтическое настроение. Не волнуйтесь, к обеду оно пройдет. Лучше отказаться от серьезных физических нагрузок.

РЫБЫ

Стоит обратить серьезное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. Вечером вероятен тяжелый разговор со второй половинкой.

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