23 февраля в Ижевске станет самым теплым днем с начала 2022 год

Снег с дождем будет идти еще почти сутки Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества, с чем всех причастных от души поздравляем! И сейчас расскажем о том, какой погоды нам ждать от природы сегодня.

По информации Гидрометцентра Удмуртии, днем будет пасмурно, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ожидается мокрый снег и морось, на дорогах накат и гололедица. Ветер юго-западный 5-6 м\с, возможно усиление до 12 м\с.

Ночью все также пасмурно, будет идти умеренный снег с дождем, температура воздуха около 0 градусов. Ветер юго-западный 4-5 м\с.

Отличного вам праздничного дня, ижевчане! Аккуратнее на дорогах!

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