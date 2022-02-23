За сутки в Удмуртии госпитализировано 168 человек с коронавирусом

Более 142 тысяч заболевших зафиксировано в Удмуртии с начала пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации оперативного штаба Удмуртии, на утро 23 февраля выявлено 1887 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 320 детей до 14 лет, 450 граждан старше 65 лет.

168 человек госпитализировано. В настоящее время в состоянии средней тяжести находится 1 090 пациентов, 299 - в тяжелом, из них 65 на ИВЛ.

Амбулаторно лечится 30 019 человек, 2 832 жителя Удмуртии выздоровели.

Зафиксировано 15 летальных случаев: 8 мужчин в возрасте от 67 до 93 лет, 7 женщин в возрасте от 63 до 87 лет.

«За сутки проведено 5 362 теста на коронавирус, выявлено 1 887 новых случаев. 691 352 человека всего вакцинировали. Из них 543 912 получили второй компонент. 118 466 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт, а 118 854 – ревакцинацию», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала пандемии в Удмуртии, по официальным данным, заболели коронавирусом 142 193 человек, 102 985 пациентов выздоровели, 3 712 - скончались.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

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