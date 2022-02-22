Трамваи и троллейбусы Ижевска 23 февраля будут курсировать по расписанию воскресенья

Фото: Амир Закиров
23 февраля, в День защитника Отечества, движение трамвайных и троллейбусных маршрутов будет организовано по расписанию воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».
Пассажиров просят быть внимательнее.
Напомним, городские автобусы также будут ходить по расписаниям выходного дня.
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