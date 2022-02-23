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Общество23 февраля 2022 6:15

Ремонт двух участков дорог в Увинском и Сюмсинском районах Удмуртии пройдет в 2022 году

Их общая протяженность составит почти 14 километров
Наталья Зиятдинова
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Более 30 лет не видели эти участки качественного ремонта

Более 30 лет не видели эти участки качественного ремонта

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Асфальт на автодороге Ува – Сюмси положили в 80-ых годах прошлого века. С тех самых пор там проходил только ямочный ремонт, а некоторые участки приводили в проезжее состояние картами.

«Здесь проходят маршруты школьных автобусов. К примеру, из деревень Лялино и Правые Гайны мы возим детей в Дмитрошурскую среднюю школу, а из Акилово и Выселок – в Сюмсинскую. По этой дороге ходит сельхозтехника наших предприятий. Для жителей района это основная дорога, связывающая наши населенные пункты с районным центром, само село Сюмси с Ижевском, с соседними районами. Кроме того, здесь проходит большое количество транзитного транспорта в направлении Кировской области», — сообщил глава Сюмсинского района Владимир Семенов.

13, 86 километров будет отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Увинском районе обновят 9,98 км, в Сюмсинском – 3,88.

Техзадание предусматривает фрезерование старого слоя, укладку двух новых, а также отсыпку и укрепление обочин.

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