540 тысяч рублей отдала мошенникам сотрудница банка в Удмуртии

Сотрудница банка не сразу поняла, что с ней общаются не коллеги, а мошенники Фото: Амир Закиров

36-летняя менеджер одного из банков обратилась в дежурную часть отдела полиции №2 по Ижевску с заявлением о хищении у нее денежных средств дистанционным способом.

Ижевчанка рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился ее коллегой. Он сообщил, что на имя женщины взят кредит на сумму 540 тысяч рублей.

Стоит отметить, что предложение о кредите у сотрудницы банка действительно имелось, но заявка не была активирована. Женщина под диктовку преступников активировала заявку и перевела деньги на якобы резервные счета, которые на самом деле принадлежат мошенникам. Только потом потерпевшая поняла, что тут что-то нечисто и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

«Сотрудники банков не предлагают гражданам оформить кредиты для так называемой блокировки незаконных операций. Они не будут уговаривать вас обналичивать денежные средства и переводить на посторонние счета, которые в телефонном разговоре указываются как «безопасные» или «резервные». Если вам поступили аналогичные предложения, прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию» своего банка», — в очередной раз предупредили в МВД по Удмуртской Республике.

Если преступление все же произошло, обращайтесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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