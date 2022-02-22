Жителю Удмуртии грозит до 5 лет колонии за убийство собаки

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36-летнего жителя деревни Новый Сентег Завьяловского района Удмуртии задержали по подозрению в убийстве собаки, сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

Ранее в полицию обратились зоозащитники, заявившие, что на участке одного из домов мужчина бьет собаку топором.

«Полицейскими, прибывшими по указанному адресу, была обнаружена собака с рубленными ранами, без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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