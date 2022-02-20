Погода на неделю в Ижевске с 21 по 27 февраля 2022 года: потепление до +1°С и снег

Ижевчан ждут снежные дни. Фото: архив

По данным Росгидрометцентра, на этой неделе снова будет идти снег, днем будет тепло. Максимальная температура в дневное время +1°С, а вот ночь будет холоднее. В субботу столбик термометра может опуститься до - 12°С.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 21 февраля, в Ижевске дневная температура воздуха составит -1°С и небольшой мокрый снег. Ночью до -5°С и снег.

Во вторник, 22 февраля, днем: 0°С и мокрый снег, ночью будет -2°С местами небольшой снег.

В среду, 23 февраля, температура воздуха днем до +1°С и мокрый снег, а ночью небольшой снег и - 2°С.

В четверг 24 февраля, днем температура будет на отметке в -1°С. Ночью температура воздуха составит до -2°С. По предварительным данным, ожидается небольшой снег.

В пятницу, 25 февраля, в Ижевске будет идти небольшой снег. Температура днем до -1°С , ночью столбик термометра опуститься до -7°С.

В субботу, 26 февраля, по предварительным данным будет без осадков и облачно. Температура днем до -3°С , ночью будет до -12°С.

В воскресенье, 27 февраля, по предварительным данным ожидается небольшой снег.

Температура днем до -1°С , ночью будет до -8°С.

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