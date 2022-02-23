Общественная палата Удмуртии начала сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик

У эвакуированных жителей зачастую нет даже самых необходимых вещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени в Удмуртии прибудут 250 жителей республик Донбасса. Эвакуация была срочной, поэтому зачастую люди уезжали в Россию без вещей, с маленькими детьми на руках.

«Обострение ситуации между Украиной и республиками Донбасса привело к новому потоку эвакуировавшихся в Российскую Федерацию. Сегодня им нужна наша помощь! Общественная палата Удмуртской Республики призывает все общественные, благотворительные организации региона оказать помощь нуждающимся», - говорится в сообщении Общественной палаты Удмуртии.

Фото: vk.com

Беженцы нуждаются в средствах гигиены, теплых вещах, письменных принадлежностях, продуктах длительного хранения, психологической и юридической помощи.

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