Беженцам из ДНР и ЛНР в Удмуртии предложат перечень из более чем 20 тысяч вакансий

Фото: МЧС России

Для решения вопроса трудоустройства беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которые приедут в Удмуртию, предложат список из более чем 20 000 вакансий. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

«Удмуртия готова к размещению граждан, вынужденно покинувших территорию ЛНР и ДНР. Напомню, в ближайшее время мы ожидаем прибытие 250 человек с детьми», - написал он.

Также он отметил, что в республике формируются мобильные медицинские бригады, в том числе и бригады врачей-педиатров. При размещении эвакуированных будет организовано экспресс-тестирование на ковид. В пунктах временного размещения будут работать пункты медперсонала.

«Для бесперебойного доступа к связи прорабатываем вопрос о выдаче гражданам сим-карт, обеспечении доступа к Wi-Fi», - добавил Семенов.

Напомним, беженцев разместят в ПВР, развернутых в двух санаториях на территории Ижевска. Эвакуированных детей готовы принять две школы и два детских сада.

Ранее Ижевская епархия РПЦ открыла пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с территорий ЛНР и ДНР.

Свой сбор гумпомощи ведет и Общественная палата Ижевска. Общественники призывают приносить средства гигиены, теплые вещи, письменные принадлежности и продукты длительного хранения в штаб «Мы вместе» на ул. Восточной, 42а.

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