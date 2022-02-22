Дети из ЛНР и ДНР смогут учиться в двух школах Ижевска

Детей из ДНР и ЛНР готовы принять в школах №№ 42, 74 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две школы и два детских сада будут готовы принять детей, прибывающих в Удмуртию из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки республики, председатель правительства региона Ярослав Семенов поручил проработать вопрос организации учебного процесса детей школьного возраста.

«Сегодня также состоялось совещание с Министерством просвещения России по вопросам организации образовательного процесса для детей переселенцев из Донбасса. Ситуация находится под контролем. Пока нам не известно точное количество детей. Ребята дошкольного возраста смогут посещать детские сады № 95 и 270 Ижевска. Образовательный процесс будет организован в городских школах №№ 42, 74. Сейчас в оперативном порядке формируется заявка в Минпросвещения на приобретение дополнительных учебников», - рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова (цитата по пресс-службе министерства)

Напомним, сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что республика готова принять 250 беженцев из ЛНР и ДНР. Их разместят в двух санаториях на территории Ижевска.

Ранее Ижевская епархия открыла пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса.

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