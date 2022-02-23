В Удмуртии обрушилась конструкция крытого катка на площади около 100 квадратных метров

В Удмуртии обрушилась крыша катка. Фото: предоставлено правительством республики

Сегодня в 9 часов утра произошло частичное обрушение конструкции крытого ледового катка в Якшур-Бодье - хоккейной коробки под тентом без теплового контура. По предварительной информации, кровля обрушилась на площади около 100 квадратных метров. Факт обрушения подтвердил «Комсомолке» министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная причина – избыточное количество снега, который создал излишнюю нагрузку на конструкцию, из-за чего и произошло обрушение. Такого, в принципе, быть не должно», – сообщили в правительстве республики.

Сама конструкция подразумевает скатывание снежной массы, и залежаться она не должна была.

«Сейчас нам предстоит провести инструментальное обследование, чтобы выяснить, почему снег скопился. Скорее всего, дело в погодных условиях. Обращаюсь ко всем муниципальным образованиям, где есть подобные ФОКи (Каракулино, Камбарка, Сигаево, старые Зятцы, Воткинск, Ягул), с тем, чтобы представители власти обследовали такие конструкции на наличие снега», - сообщил Александр Варшавский.

Известно, что каток находится в райцентре по улице Садовая. В нем регулярно занимались дети.

«Уважаемые жители села Якшур- Бодья, сегодня утром обрушилась конструкция нашего крытого катка, который открыли ровно 5 лет назад. Просим вас соблюдать все правила безопасности при посещении лыжной базы и территории парка. Запрещено заходить за сигнальные ленты, которыми огражден объект. С сегодняшнего дня тренировки и прокат коньков в хоккейной коробке отменяются», – уточнили в группе «ВКонтакте» «Спортивная школа. Якшур- Бодья».

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