Главу муниципалитета в Удмуртии задержали за присвоение 35 тысяч рублей

Фото: архив КП в Ижевске

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными положениями главой одного из муниципалитетов Кизнерского района республики (часть 2 статьи 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, женщина заключила фиктивный договор с физическим лицом на проведение работ по укреплению дамб пожарных прудов. Фактически же никаких работ проведено не было, а полученные от муниципалитета более 35 тысяч рублей «подрядчик» перевел на счет подозреваемой.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба», – говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

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