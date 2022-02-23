Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с 23 февраля на радио «Адам»

Александр Бречалов с удовольствием рассказал о своем прошлом, связанном с военной службой Фото: Амир Закиров

В день защитника Отечества с ведущими радио «Адам» (104.5 FM, 12+) в прямом эфире пообщался Александр Бречалов. Анастасия Князева и Елена Демидова поздравили главу Удмуртии с праздником и поинтересовались, много ли было сегодня пожеланий.

«Они начались еще ночью от родных с Камчатки. Прислала добрые слова и пожелания в видеообращении от жительницы Воткинска. Кроме этого, у нас очень крепкое сообщество из числа тех, кто закончил военное училище, и мы всегда поздравляем друг друга с праздником», - поделился Александр Бречалов.

Он также признался, что самым памятным подарком за все годы для него является футболка, на которой изображен весь состав второго взвода четвертой роты Краснодарского высшего военного краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко.

Эта футболка очень дорога Александру Бречалову Фото: Амир Закиров

Александр Бречалов рассказал, что самым классным нарядом в то время был на кухне. Работы было много, но вечером они с сослуживцами обязательно чистили и жарили картошку. Качество питания в девяностые годы оставляло желать лучшего, поэтому это был действительно шикарный ужин.

Учился курсант Бречалов хорошо и закончил училище с красным дипломом. Однако его поведение было далеко не самым примерным. К примеру, каждый день перед сном взвод должен был ходить по плацу и петь песню.

«Патриотические песни мне не очень нравились, поэтому пел я без вдохновения. Я слушал Rolling stones, например. Однажды лейтенант сделал мне замечание: Бречалов, почему поешь тихо, на что я ответил, что это не мой плейлист и получил наряд вне очереди. Вообще в первые два года учебы в наряды я ходил очень часто и даже побывал на гауптвахте. Помню, новогодняя ночь, я стою на посту у знамени и плачу - ну что, мне всего 17 лет было. Проходит один из командиров, спрашивает, чего плачешь (я же с заряженным оружием стоял, мало ли что). А я ему: вот вся жизнь так и пройдет. Сейчас смешно, конечно», - вспоминает глава Удмуртии.

Третий и четвертый курс прошли в совершенно другой атмосфере. Курсант Бречалов не просто втянулся, он искренне полюбил военное дело. Его уже не пугали марш-броски по 30-40 км и стрельбы, после которых, кстати, были увольнительные домой. О них у Александра Владимировича особо теплые воспоминания.

«Когда ты идешь в после долгих сборов домой, одеваешь гражданскую обувь, чувствуешь себя немного странно. Дома другая постель, другая еда. Это такая квинтэссенция счастья и самое классное воспоминание», - поделился глава республики.

Потом была и служба в армии, которая прошла в Восьмой авиационной дивизии особого назначения в Подмосковье. Положение военнослужащих, да и армии России в целом в середине 90-ых было ужасным. Поэтому бывший военный искренне благодарен президенту Владимиру Путину, который восстановил авторитет и уважение к армии.

В заключении эфира на радио «Адам» глава республики поздравил защитников Удмуртии с праздником.

«С Днем защитника Отечества поздравляю не только мужчин, но и наших прекрасных женщин в погонах. Мирного вам неба и благополучия!», - пожелал Александр Бречалов.

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