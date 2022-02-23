Защитники Отечества из Ижевска рассказали о своей работе в честь праздника 23 февраля

Следователь Георгий Стерхов Фото: архив героя

23 февраля, в День защитника Отечества, главными героями праздника являются не только военные, но и стражи правопорядка, спасатели, сотрудники ФСИН. «Комсомолка» собрала фотографии самых красивых защитников Ижевска из этих ведомств.

РАССЛЕДОВАЛ ДЕЛО ПО ПОЖАРУ В ДОМЕ НА УЛИЦЕ НАГОВИЦЫНА

Расследовал дело по пожару на улице Наговицына Фото: архив героя

Георгий Стерхов, трудится следователем Следственного отдела по Октябрьскому району не так давно. Именно он работал на месте утечки хлора и в доме на улице Наговицына, где во время пожара погибли люди.

«Я всю жизнь мечтал расследовать преступления, поэтому в выборе профессии не сомневался. Мне нравится, что мы меняем общество к лучшему», – рассказывает Георгий.

В его послужном списке также дело сотрудника Горстроя, из-за халатных действий которого во время строительства школы на улице Берша бюджет понес убытки в сумме 6,5 миллиона рублей.

В настоящее время в суде рассматривается дело об убийстве, где обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

«Один мужчина жил с женщиной. Его друг приревновал и высказал свою оценку в адрес этой дамы. Они поссорились, и тот, кто высказался в адрес девушки, ткнул ее сожителю в горло», – рассказал подробности преступления Георгий.

Навыки, полученные в армии, помогают Георгию в профессии Фото: архив героя.

Следователь также рассказал, что служил на Балтийском флоте. Служба в армии привила любовь к дисциплине и порядку.

КРУГЛОСУТОЧНО НА ПОСТУ

Сотрудник ФСИН Павел Волков Фото: архив героя

Оперативный дежурный Павел Волков работает в УФСИН Удмуртии с 1995 года. В круг его обязанностей входят: проверка пропускного режима, организация взаимодействия служб, а еще доклады о случившихся в колониях происшествиях.

«Например, если один осужденный ударил другого - это уже преступление. Я собираю всю информацию и направляю ее в Москву. А в остальном это обычная работа», – рассказывает Павел.

Безусловно, наш герой скромничает. Работают оперативные дежурные сутками, и выспаться получается не всегда. Но за годы службы организм уже привык к такому графику, так что такой непростой режим постепенно вошел в привычку.

И В ПРАЗДНИК НА СЛУЖБЕ

Спасатель Александр Холмогоров Фото: Амир Закиров

23 февраля 2022 года спасатель Александр Холмогоров проведет на смене. Он вновь будет на страже жизни и безопасности горожан.

«Я руковожу сменой и выезжаю на пожары, ДТП, ЧС во главе всей смены. Соответственно, принимаю руководство во время тушения пожара на себя», – пояснил руководитель дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части, лейтенант внутренней службы Удмуртии Александр Холмогоров в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).

Он также признался, что даже самому опытному спасателю на пожарах становится страшно. В определенный момент нужно отпустить все эмоции и с совершенно холодной головой войти в задымленное помещение. Ничто не должно отвлекать от спасения человеческих жизней.

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