В районах Удмуртии завершаются работы по подготовке к весеннему паводку

Снижение уровня воды в водоемах планируется завершить к 1 апреля Фото: Архив КП

Весенний паводок не за горами, и работы по подготовке к нему уже на завершающей стадии. На гидротехнических сооружениях расчищены входные оголовки ото льда и мусора, проверена работоспособность подъемного оборудования, от мусора освобождены и пропускные трубы и каналы.

На случаи наступления ЧС, сформирован аварийный запас строительных материалов и техники, определена дислокация пунктов временного размещения населения.

Начался сброс воды до минимального допустимого уровня. Снижение уровня воды прудов и водохранилищ планируется завершить к 1 апреля. Кроме этого администрации районов республики министерство природы Удмуртии рекомендовало очистить русла рек от заторов из поваленных деревьев, веток и прочего мусора.

«На особый контроль взята подготовка к весеннему половодью в Ижевске. Главе города рекомендовано принять меры по своевременному обеспечению вывоза снега с территории частного сектора и улично-дорожной сети, а также обеспечить готовность защитных сооружений на реке Иж. В срок до 15 марта провести осмотр и при необходимости очистить русла городских рек от заторов», - сообщили в минприроды УР.

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