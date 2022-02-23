Дети 4 и 16 лет госпитализированы в 1 РКБ с ожогами после пожара в Воткинском районе Удмуртии

Многодетная семья осталась без крыши над головой Фото: vk.com
Как сообщили в минздраве Удмуртии, в пожаре пострадали двое из 10 детей. Напомним, что один из малышей испугался и залез под стол, его нашли мать и старший сын. Спасаясь от огня, 4-летний мальчик и его 16-летний брат получили ожоги средней степени тяжести.
«Мальчики госпитализированы в ожоговое отделение 1 Республиканскую клиническую больницу. Пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное», - рассказали в минздраве.
Дом сгорел полностью, поэтому многодетная семья осталась без крыши над головой. В настоящее время решается вопрос с расселением, кроме этого, у погорельцев нет даже самых необходимых вещей.
«Уже подключился Детский фонд и Епархия. Завтра вещи будут переданы семье, с детьми начнут работать психологи. Ситуация находится на контроле руководства республики, районной администрации и Уполномоченного по правам ребенка Удмуртской республики», - Уполномоченный по правам ребенка Удмуртии Ольга Авдеева.
Все неравнодушные граждане, желающие помочь, могут обращаться в аппарат Уполномоченного по тел. (3412) 571-027, 571-063.
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