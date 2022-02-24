Труп 34-летнего мужчины обнаружен в Завьяловском районе Удмуртии

Мужчина 2 раза ударил соперника ножом Фото: Амир Закиров

Настоящие страсти, которые закончились трагедией, разыгрались в Завьяловском районе. По информации от СУ СК по Удмуртии, ночью 20 февраля между двумя мужчинами, живущими по соседству, произошел конфликт. Один из них, узнав о любовной связи супруги, пришел к сопернику и два раза ударил его ножом.

34-летний житель Удмуртии скончался на месте преступления, а 27-летний подозреваемый в настоящее время обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по ходатайству следователя в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в СУ СК по Удмуртии.

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