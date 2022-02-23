Мать и 9 детей из Воткинского района Удмуртии едва спаслись вовремя пожара

Дом и постройки поностью сгорели Фото: МЧС Удмуртии

В ночь на 23 февраля в доме многодетной семьи в деревне Черная Воткинского района начался пожар. Сообщение об этом поступило около 4 часов утра.

Приехавшие на место огнеборцы обнаружили, что дом и дворовые постройки горят открытым пламенем. Семье удалось спастись.

Мать 9 детей (самому младшему исполнился месяц, а старшему - 15 лет) рассказала, что проснулась ночью, услышала треск и пошла проверить, что происходит. Увидев, что горит баня, она вернулась в дом, где в это время уже сработали пожарные извещатели.

Она разбудила детей и, накинув на них какие-то теплые вещи, велела вылезать на улицу через окно на первом этаже. Оказавшись в безопасности, она обнаружила, что с ними нет 4-летнего сына, который остался в доме. Вместе со старшим сыном мать вернулась в дом, комнаты которого были плотно заполнены дымом.

С трудом, но обнаружить малыша все же удалось, он сидел под столом на втором этаже. Спасаясь от огня, женщина и испуганный мальчик получили ожоги. Ребенок госпитализирован.

В 5 часов утра пожар удалось локализовать, дом и постройки полностью сгорели.

«Предварительная причина пожара - неправильный монтаж и эксплуатация печи в бане: несоответствие размера противопожарной разделки дымовой трубы», – сообщили в МЧС по Удмуртии.

Для ликвидации пожара и его последствий привлекались силы и средства в количестве 31 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек, 4 единицы техники.

UPD:

По уточнённым данным, стало известно, что в доме было 10 детей и их мать. Во время пожара пострадали мальчики 4 и 16 лет. Об их состоянии детей мы рассказали здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вскрыть тротуары Ижевска из-под снега планируют в течение двух недель

Главу муниципалитета в Удмуртии задержали за присвоение 35 тысяч рублей