Два пункта временного размещения для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на 240 мест развернуто в Удмуртии

240 мест приготовлено Фото: udmurt.ru

Готовность пунктов временного размещения проверили представители правительства, Роспотребнадзора, МЧС, министерств здравоохранения и соцразвития. Напомним, что ожидается прибытие 250 человек, в основном это женщины и дети.

«Сегодня мы с коллегами убедились в том, что все на местах готово к приему людей в случае их прибытия. Будет обеспечено медобслуживание, как с точки зрения тестирования прибывающих на ковид, так и с точки зрения круглосуточного дежурства специалистов. Бытовые условия соответствуют необходимым требованиям», - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В основном приедут женщины и дети Фото: udmurt.ru

В полном объеме оборудовано 2 пункта на 90 и 160 мест. Если понадобится больше, будут развернуты дополнительные ПВР.

«Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать сотрудники МВД по Удмуртии с точки зрения миграционной политики. Также в ПВР будет предоставляться вся необходимая информация об имеющихся вакансиях, составляться списки вещей первой необходимости, которые потребуются дополнительно», - сообщили в правительстве.

«Мы отработали алгоритмы, маршрутизацию, разделение потоков. В каждом ПВР определены блоки, где будут находиться граждане с положительными тестами на ковид. Это касается только тех случаев, когда коронавирус протекает бессимптомно. В случае, если тест положителен и есть симптомы, граждане будут направляться в ковид-центры. Коечный фонд сейчас достаточный», - добавили в минздраве.

Социальная сфера также готова к приему гостей.

ПВР проверили разные ведомства и представители правительства республики Фото: udmurt.ru

«Все граждане будут включены в список на выплаты, которые производятся через Министерство труда и соцразвития Ростовской области. Мы, со своей стороны, заверенные списки будем направлять в Ростов, и уже оттуда будут начисляться выплаты. Кроме того, поскольку обычно прибывают пожилые люди, женщины с детьми, мы, конечно, организуем образовательный процесс. Что касается трудоустройства, у нас довольно большое количество вакансий на территории республики – более 21 тысячи. Поэтому всем гражданам, пожелавшим трудоустроиться, такую возможность предоставим», - заверили в правительстве Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последние новости Ижевска на утро 24 февраля 2022 года: пострадавшие в пожаре дети, обрушившаяся крыша катка и погибшая от схода снега пенсионерка

Упавшая с крыши наледь убила пенсионерку в Сарапуле