В Удмуртии за сутки госпитализировали 168 человек с коронавирусом

8 человек скончались. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Удмуртии попали в больницы 168 пациентов с COVID-19, выявлено 1 570 случаев инфекции. Об этом утром 24 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Проведен 5 281 тест на коронавирус, выявлено 1 570 новых случаев. В числе заболевших 272 ребенка до 14 лет, 246 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Накануне, 23 февраля, госпитализация потребовалась 168 жителям республики.

За сутки от ковида скончались 8 жителей региона (накануне — 15). Мужчинам было 57, 71, 72, 97 лет. Женщинам было 69, 73, 78, 81 год.

Выздоровел 2 011 человек.

Всего с начала пандемии в Удмуртии заразились коронавирусом 143 763 человека. Выздоровели 104 996 пациентов. 3 720 человек скончались.

На текущий момент 27 922 человека лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 1 115 пациентов ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 296 человек — в тяжелом состоянии, из них 63 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 691 352 жителя Удмуртии. Из них 543 912 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 466 человек. 118 854 человек ревакцинировался

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Два пункта временного размещения для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на 240 мест развернуто в Удмуртии

Последние новости Ижевска на утро 24 февраля 2022 года: пострадавшие в пожаре дети, обрушившаяся крыша катка и погибшая от схода снега пенсионерка

Труп 34-летнего мужчины обнаружен в Завьяловском районе Удмуртии